شهادة رئيسة جنرال موتورز على طاولة "النواب" في أبريل

من المقرر أن تدلي ماري بارا، الرئيس التنفيذي لـ"جنرال موتورز"، بشهادتها في أول أبريل أمام لجنة تحقق في المشكلة التي أثارها عطل في نظام اشتعال المحرك بسيارات الشركة والذي جرى الربط بينه وبين 12 حالة وفاة، بحسب ما أعلنته لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي.

وقال زعماء اللجنة إنهم دعوا أيضا ديفيد فريدمان، القائم بأعمال مدير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة للإدلاء بالشهادة في جلسة الاستماع.

وستكون هذه الجلسة الأولى فيما قد يكون سلسلة جلسات استماع للجنة التحقيق التي بدأت تحقيقا بعد قرار جنرال موتورز استدعاء 1.6 مليون من سياراتها بسبب مشكلة في نظام الاشتعال بالمحرك والتي ظهرت للمرة الأولى قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال فريد اوبتون، رئيس لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، إنه رغم أن المشكلة بدأت قبل وقت طويل من تولي بارا وفريدمان منصبيهما إلا أن شهادتيهما "ستكونان ضروريتين للحصول على إجابات بشأن ما هو الخطأ الذي حدث".