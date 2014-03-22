ماكدونالدز مصر تستهدف نمو مبيعاتها 250% بحلول 2020

قال المدير العام لشركة مانفودز المصرية المالكة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز بالبلاد، إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها 250% بحلول عام 2020 مع المضي قدما في خطط استثمار نحو مليار جنيه (144 مليون دولار) حتى ذلك العام لتدعيم نشاط الشركة في مصر.

وتعني خطط النمو وصول المبيعات إلى حوالي 1.9 مليار جنيه، ارتفاعا من نحو 750 مليون جنيه في نهاية 2013.

وأضاف علاء فتحي، المدير العام في مقابلة مع رويترز على هامش افتتاح الفرع رقم 79 لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في مصر، أن شركته بدأت في استثمار مليار جنيه منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية 2020، وذلك من أجل زيادة عدد الفروع وتحديث بعض الفروع الحالية.

وقال "نستهدف الوصول بعدد فروعنا إلى 170 فرعا بنهاية 2020، وقد نزيد عن ذلك. سنفتتح فروعا جديدة في ما بين ثماني إلى عشر محافظات جديدة في مصر حتى 2020".

وتتركز فروع ماكدونالدز الآن في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وبورسعيد ومدينة شرم الشيخ.

وماكدونالدز العالمية هي شريك لمانفودز مصر في العلامة التجارية مقابل نسبة من المبيعات السنوية للشركة.

وقال فتحي الذي يعمل في ماكدونالدز منذ بدء نشاطها في مصر قبل 20 عاما "نسبة ماكدونالدز العالمية من مبيعاتنا في مصر مقابل حمل العلامة التجارية تختلف سنويا، لكنها لا تزيد بأي حال عن ثمانية بالمئة.