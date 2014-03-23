مصر تفتح سوق الاتصالات.. وحصة فودافون معروضة للبيع

قال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، هشام العلايلي، إن الجهاز سيمنح الشركة المصرية للاتصالات بعد حصولها على حق تقديم خدمة المحمول فترة محددة للتفاوض مع شركة فودافون للوصول لأنسب الحلول للتخارج منها.

وقال العلايلي في مؤتمر صحافي إن تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات سيتم خلال شهر يونيو المقبل، ولكن بإمكان المصرية للاتصالات تقديم خدمة المحمول قبل ذلك "إذا كانت جاهزة."

وتمتلك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في شركة فودافون مصر. وتسعى المصرية للاتصالات التي تملك الحكومة 80% من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات.

وذكر رئيس الجهاز أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة المحمول من خلال الشبكة الافتراضية لمدة في حدود عامين.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الاتصالات عاطف حلمي إن تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات سيكون قبل 30 يونيو.

وذكر العلايلي أن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس الماضي على إصدار رخصة الاتصالات الموحدة. وكانت شركات الاتصالات في مصر تترقب الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت وهي الأولى من نوعها في البلاد.

وقال العلايلي إن ما ستدفعه المصرية للاتصالات مقابل الحصول على حق تقديم خدمة المحمول سيعلن عنه يوم الأربعاء المقبل.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتحتكر المصرية للاتصالات حتى الآن خدمات الخطوط الأرضية في البلاد وتعتمد على أنشطة البيانات لتعزيز إيراداتها.

وقال رئيس جهاز الاتصالات "الرخصة الموحدة ليس فيها تمييز لأي شركة... نحن نفتح السوق لجميع الشركات لتقديم جميع الخدمات."

وأضاف إن دراسات الجهاز تهدف من إصدار الرخصة الموحدة إلى مضاعفة حجم قطاع الاتصالات في مصر من 38 مليار جنيه (5.46 مليار دولار) إلى 76 مليارا خلال سبع إلى عشر سنوات.

وسجلت المصرية للاتصالات ربحا صافيا 2.96 مليار جنيه (425 مليون دولار) في 2013 مقارنة مع 2.62 مليار في 2012. وحققت إيرادات 11.13 مليار جنيه مقارنة مع 10.03 مليار في العام السابق.

وتخدم الشركة التي تملك الحكومة 80% من أسهمها 35 مليون عميل في سبعة ملايين منزل.