186 مليون دولار أرباح "الخليج للبتروكيمياويات" 2013

أعلنت شركة "الخليج لصناعة البتروكيمياويات" عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت قيمتها 186 مليون دولار خلال العام الماضي، وتوزيع جميع الأرباح بالتساوي بين المساهمين.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الأرباح تعتبر "قياسية وإنجازا متميزا"، معربة عن اعتزازها بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمساهمين في كل من السعودية الكويت، وأصبحت من خلالها الشركة "مثالا ناجحا للتعاون الخليجي المشترك".

وأضافت أن الجمعية العامة العادية الـ35 عقدت اجتماعها مؤخرا برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، محمد بن خليفة آل خليفة، ممثلا عن الجانب البحريني في الوقت الذي مثل فيه الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيمياويات البترولية، أسعد السعد، وفي الجانب السعودي نائب الرئيس للمالية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" فواز الفواز.

يذكر أن شركة الخليج لصناعة البتروكيمياويات تأسست عام 1979 كنواة للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيمياويات، وهي مملوكة بالتساوي بين حكومة البحرين والسعودية من خلال شركة سابك والكويت من خلال شركة صناعة الكيمياويات البترولية.