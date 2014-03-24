السماح بدخول مشغل رابع للاتصالات بمصر يشعل المنافسة

تحتدم المنافسة في سوق الهاتف الجوال في مصر بعد الترخيص لشركة المصرية للاتصالات بتقديم هذه الخدمة، بعد اقتصار خدماتها على الهواتف الثابتة، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى اتساع السوق لمشغل رابع، خاصة أن نسبة التشبع في السوق المحمول تصل الى قرابة 118%.

وتستحوذ فودافون مصر حالياً على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 42%، أي أن لديها أكثر من 40 مليون مشترك، تليها موبينيل بحصة 34% فاتصالات مصر.

وبحسب تقرير لشركة نعيم، تسجل شركة فودافون نسب النمو الأكبر بأعداد العملاء، وتواصل زيادة حصتها السوقية على حساب شركة اتصالات مصر.

ويبلغ معدل النمو السنوي للشركات الثلاث بنسب 8.5% لشركة فودافون، و3.3% لشركة موبينيل، و0.4% لشركة اتصالات مصر التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، أما من جانب الأرباح الصافية فشركة موبينيل الأكثر خسارة.

وحسب مصادر متطابقة تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إصدار رخصة "اتصالات متكاملة" قريباً، ما يسمح للشركة المصرية بيع حصتها في فودافون، ودخولها في شراكة جديدة قد تفضي الى دخول مشغل رابع لم تتسرب معلومات عن ملامحه بعد.

وتعمل حالياً في السوق المصري ثلاث شركات اتصالات للهاتف الجوال، أقدمها موبينيل التي حصلت على رخصتها عام 1996، تلتها في عام 1998 فودافون مقابل 480 مليون دولار. أما المشغل الثالث للهاتف الجوال وهي شركة اتصالات مصر، فقد فازت برخصتها في 2006 مقابل 3.1 مليارات دولار.

وبلغ عدد مشتركي الشركة المصرية للاتصالات في سوق التليفون الثابت 6.83 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2013. وعليها بيع حصتها في فودافون واختيار شريك جديد للمنافسة على الرخصة الرابعة.