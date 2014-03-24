تأسيس شركة سعودية للاستثمار الصناعي بـ2 مليار ريال

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين - والذي ترأسه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز - على تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية كشركة مساهمة سعودية.

يبلغ رأسمال الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية 2 مليار ريال سعودي، ويكتتب فيه كل من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ويعتبر من أهداف الشركة التركيز على استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية.

كما تركز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، وإقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب، والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي .

ومن أهداف الشركة أيضا تسويق المنتجات الصناعية في السعودية وخارجها، وتملك استثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على إجازة الإجراء الذي اتخذته هيئة تنظيم الكهرباء والكهرباء المزدوج المتمثل في عقد اتفاقية مخالصة نهائية مع الشركة السعودية للكهرباء، الموقعة بتاريخ 22 مايو 2011 بمدينة الرياض.