عُمان تطلق مشاريع "بتروكيميائية" بـ7 مليارات دولار

في واحدة من المشاريع العملاقة، أطلقت سلطنة عمان مشروعا كبيرا في قطاع البتروكيميائيات عبر منحها عقدين بقيمة إجمالية من 3.6 مليار دولار لبناء مصنع للبولي إتيلين والبوليبروبيلين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والبتروكيميائيات (أوربك) مصعب المحروقي إن الشركة "أسندت عقدين رئيسيين لإدارة وتصميم مصنع لوى البلاستيكي بتكاليف إجمالية تبلغ 3,6 مليارات دولار مقرر إقامته في صحار (200 كلم شمال مسقط)".

وأضاف المحروقي أن المشروع هو "أحد 3 مشاريع ستنفذها أوربك خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تقارب 7 مليارات دولار سيتم تمويل نسبة 70% منها من البنوك المحلية والدولية".

وأوضح "اسندنا عقدين رئيسيين في إطار مشروع لوى للبلاستيك هما عقد إدارة المشروع والذي تم اسناده إلى شركة انجينيرز انديا ليمتد والعقد الثاني بأعمال التصميم الهندسي الأولي للمشروع وتم إسناده إلى شركة شيكاغو بريدج اند ايرون ومقرها مدينة لاهاي الهولندية والمتضمنة لرخصة وحدة التكسير".

وأضاف أن "عمليات التشييد ستبدأ منتصف العام المقبل 2015 على أن تبدأ العمليات التشغيلية العام 2018"، مع طاقة سنوية من 1,4 مليون طن.

وسلطنة عمان، الدولة النفطية غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تنتج 935 الف برميل في اليوم من النفط الخام، أي أقل بكثير من دول الخليج العربية المجاورة.

