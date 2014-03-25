إيني تجري محادثات مع ليبيا بخصوص الغاز

التقى رئيس شركة إيني الإيطالية مع رئيس الوزراء اللليبي لبحث الأهمية المتزايدة للغاز الليبي بالنسبة لإيطاليا في الوقت الذي تسلط فيه أزمة أوكرانيا الضوء على اعتماد إيطاليا على الإمدادات الروسية.

وتستورد إيطاليا نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الغاز - أكثر من نصفها من روسيا - وتعتمد أيضا على واردات الغاز من الجزائر وهولندا وليبيا.

وقال باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لإيني إن هيكل إمدادات الغاز الإيطالية يسمح لإيطاليا بالتغلب على أي أزمة تتعلق بأي مورد منفرد لكنها ستواجه مشكلات خطيرة إذا توقفت الإمدادات من مورد ثان.

وقالت ايني في بيان يوم أمس الاثنين إن القضية الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع بين سكاروني ورئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني هي أهمية الحفاظ على مستويات إنتاج إيني الحالية في ليبيا وزيادتها.

وأضاف البيان "في أعقاب التطورات الأخيرة على الساحة السياسية الدولية أكد الرئيس التنفيذي لإيني أيضا الأهمية المتزايدة لليبيا بالنسبة لأمن إمدادات الغاز الإيطالية".

وكان زعماء أوروبيون قالوا يوم الجمعة إنهم عازمون على خفض الاعتماد على الطاقة الروسية وتسريع مساعيهم لتدبير مزيد من الإمدادات الأكثر أمانا.

وإيني التي تسيطر عليها الدولة هي أكبر شركة للنفط والغاز في ليبيا وتأثر إنتاجها وإيراداتها هناك بسبب الاضطرابات.

وكانت بي.بي البريطانية قالت في وقت سابق من مارس/أذار إنها علقت خططا للتنقيب في حوض غدامس الليبي بسبب مخاوف أمنية.

