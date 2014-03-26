شركة إيطالية تطور بتروكيماويات مصر بمليار دولار

فازت شركة "ماري تكنيمونت" الهندسية الإيطالية بعقد لتطوير منشآت بمشروع التحرير للبتروكيماويات عند مدخل قناة السويس في مصر قيمته نحو مليار دولار ما يساعدها على التوسع في أنشطتها في شمال إفريقيا.

وذكرت الشركة الإيطالية اليوم الأربعاء أن العقد الذي تتقاسمه مناصفة مع مجموعة ارشيرودون ان.في الهولندية تقدر قيمته بين 1.7 و1.95 مليار دولار.

ودفعت أنباء الصفقة وهي الأكبر للشركة الإيطالية ومقرها ميلانو سهم ماري تكنيمونت للارتفاع أكثر من 7% ليصل إلى 2.36 يورو، وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

وقال محلل بقطاع الطاقة، طلب عدم نشر اسمه: "هذا عقد كبير يعزز سجل المشاريع قيد التنفيذ لماري".

وذكرت الشركة أنها ستنتظر لحين تدبير التمويل قبل أن تدرج حصتها من العقد ضمن المشاريع قيد التنفيذ.

وبلغ حجم المشاريع قيد التنفيذ لدى ماري تكنيمونت 3.5 مليار يورو، تعادل نحو4.83 مليار دولار حتى نهاية عام 2013.

وحسب الاتفاق المبرم مع شركة كاربون القابضة الخاصة المصرية تشيد ماري مرافق ومنشآت خارج الموقع لمجمع التحرير للبتروكيماويات الذي يتوقع ان يرفع صادرات مصر السنوية بنسبة 25%.

كما تشارك في المشروع شركة دريك ان سكل انترناشونال ومقرها دبي، إلا أنه لم يتحدد بعد حجم مساهمتها في المشروع.

وقال محلل آخر: "من الجيد أن العقد يتصل بأنشطة ماري تكنيمونت الرئيسية".

وقالت الشركة إن الصفقة ستعزز مكانة الشركة المتقدمة في قطاع البتروكيماويات وفي العام الماضي استحوذ النفط والغاز والبتروكيماويات على نحو 80% من ايرادات ماري تكنيمونت.