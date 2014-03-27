لوفتهانزا الألمانية تلغي 600 رحلة بسبب إضراب للعمال

قالت شركة لوفتهانزا أكبر شركة ألمانية للخطوط الجوية إنها ألغت حوالي 600 رحلة، تعادل نحو ثلث خدماتها اليوم الخميس، بسبب إضراب مزمع لعمال القطاع العام في مطارات البلاد.

ودعت نقابة فردي العمالية الموظفين الأرضيين والمسؤولين عن الأمتعة وعمال الصيانة في كل المطارات الكبرى تقريبا في ألمانيا، ومنها فرانكفورت ثالث أكبر مطار في أوروبا، للإضراب خلال نوبة العمل الصباحية يوم الخميس التي تستمر حتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وتهدف النقابة لزيادة الضغط على الحكومة قبل جولة ثالثة من المحادثات بشأن الأجور من المقرر أن تبدأ في نهاية الشهر. والإضراب جزء من تحرك أوسع في القطاع شهد أيضا إضرابات من عمال عموميين آخرين، ومنهم موظفو النقل المحليون وعمال رعاية الأطفال.

وقالت لوفتهانزا التي تسير عادة نحو 1800 رحلة يوم الخميس تحت علامتيها التجاريتين لوفتهانزا وجيرمان وينجز إنها ستلغي تقريبا كل الرحلات المحلية التي من المقرر أن تقلع قبل الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وأضافت أن الرحلات بعيدة المدى سوف تتأثر أيضاً.

وتقول نقابة العمال إنها تتوقع مشاركة نحو 1400 شخص في الإضراب بمطار فرانكفورت وحده.

وتشمل الدعوة للإضراب مطارات كولونيا-بون ودوسلدورف وهامبورج وهانوفر وشتوتجارت إلى جانب ميونيخ وفرانكفورت.