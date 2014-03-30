ثري صيني يعرض شراء هاوس أوف فريزر بـ750 مليون دولار

ذكر مصدر مطلع أن رجل الأعمال الصيني يوان يافي يجري محادثات مع مجموعة متاجر التجزئة البريطانية هاوس أوف فريرز بشأن عرض شراء يقيّم الشركة بأكثر من 450 مليون إسترليني (749 مليون دولار).

وتقدمت بالعرض الذي كانت أول من أوردته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية مجموعة شركات سانباور التي أسسها يوان ومقرها نانجينغ.

وتبلغ المبيعات السنوية لمجموعة هاوس أوف فريزر التي تأسست قبل 160 عاماً ولها 61 متجراً في بريطانيا وأيرلندا 1.2 مليار جنيه مليار دولار.

وتسعى المجموعة لإبرام صفقة بيع من خلال مسارين، إذ تبحث عن مشترٍ محتمل وفي نفس الوقت تدرس طرحاً عاماً أولياً محتملاً.

وانتهت محادثات تتعلق ببيع الشركة لنظيرتها الفرنسية جاليري لافاييت في يناير.