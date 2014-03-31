عذيب توقع اتفاقية حق استخدام شبكة ألياف مع "بيانات"

وقعت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" اتفاقية حق استخدام شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة "بيانات الأولى"، وهي إحدى الشركات التابعة لـ "موبايلي".

وبموجب الاتفاقية، منحت "بيانات" لـ "اتحاد عذيب" حق استخدام غير قابل للإلغاء لـ50 ألف نقطة على شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة بيانات.

كما تتيح اتفاقية حق الاستخدام للطرفين الاتفاق على زيادة عدد النقاط مستقبلاً إلى 250 ألف نقطة وصول.

وسيتم استخدام هذه النقاط لتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض وخدمات الهاتف الثابت للقطاعي السكني والأعمال الخاص بالمؤسسات الصغيرة.

وأوضحت عذيب أن الأثر المالي للصفقة سيبدأ في الربع الثاني، حيث ستدعم الاتفاقية قدرتها على المنافسة من خلال زيادة انتشارها وتنوع خدماتها.

كما أشارت إلى أن هذه الاتفاقية غير مرتبطة بموضوع استحواذ "بيانات" على حصة مسيطرة في عذيب والذي تم تأجيل البت به إلى نهاية أبريل المقبل.