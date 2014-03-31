"السعودية" تسير رحلات جديدة إلى لوس أنجلوس ومانشستر

تبدأ الخطوط السعودية اعتباراً من غد الثلاثاء تشغيل رحلات مباشرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من جدة إلى مانشستر ذهاباً وعودة كثاني محطة بعد العاصمة البريطانية لندن، حيث خصّصت طائرات بوينج (B777-300ER) للتشغيل على هذا القطاع.

ووفقا لبيان للخطوط السعودية، فقد أتمت الشركة استعداداتها لتشغيل أولى رحلاتها إلى مانشستر في المملكة المتحدة فيما يتعلق بجدولة الرحلات وتجهيز الموقع المخصص للكاونترات بالمطار، بالإضافة للتجهيزات الفنية والإدارية اللازمة.

وأعلنت الخطوط السعودية اليوم أنها دشنت فجر اليوم الاثنين أولى رحلاتها إلى مدينة لوس أنجلوس كوجهة ثالثة في الولايات المتحدة الأميركية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مروراً بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال مدير عام الخطوط السعودية المكلف ورئيس شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عبدالعزيز بن رحيم الحازمي إن تدشين أي خط جوي جديد بالنسبة لشركات الطيران هو بمثابة لحظات جميلة وسعيدة، واستدرك بقوله "لكنها ليست بالعملية البسيطة أو السهلة، فذلك مشروع يسبقه الكثير من العمل والجهد والتخطيط، حيث تقوم به قطاعات مختلفة داخل المؤسسة، بدءاً من التخطيط الشامل ودراسات الجدوى ومدى توفير الكوادر البشرية اللازمة والمعدات والطائرات، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة وغيرها من المهام العديدة وصولاً إلى عملية الجدولة والتشغيل".