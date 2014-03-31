5 مليارات درهم مبيعات معرض أبوظبي للطيران الخاص

بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات والعقود التي أبرمت في معرض أبوظبي للطيران الخاص للعام 2014، حوالي 5 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 35% مقارنة مع ما سجله المعرض من مبيعات في العام الماضي.

وذكرت مطارات أبوظبي في موقعها بأن المعرض، والذي عقد للعام الثالث على التوالي في الفترة ما بين 25 و27 فبراير، حقق نجاحاً ملموساً وشهد زيادة نسبتها 30% في عدد الحضور، وذلك بحضور 16,900 زائر و175 عارضاً من الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن بين أهم الصفقات التي أبرمت، بيع 10 طائرات من إيروباكت مصنع الطائرات الخفيفة و3 طائرات SR22 Cirrus بمواصفات خليجية وأكثر من 10 مبيعات من AutoGyro الألمانية و3 طائرات لتيكنام من طراز P2010 وP2008، بالإضافة إلى مبيعات الطائرات ومعدات الطيران.

وبحسب الموقع، فقد تم عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الهيئة العامة للطيران المدني للإمارات مع المجر، وافتتاح فالكون لخدمات الطيران (FAS) مركزها الخاص لخدمة امبراير والذي يمتد على مساحة 106,000 قدم مربع، مما يجعله واحداً من أكبر مراكز الصيانة والإصلاح (MROs) في الشرق الأوسط.