750 مليون دولار قرض لـ "الواحة كابيتال" بالإمارات

حصلت شركة "الواحة كابيتال" في الإمارات على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.75 مليار درهم إماراتي، تعادل نحو 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وتنقسم التسهيلات إلى شريحتين متساويتين، الأولى قرض قيمته 375 مليون دولار، والثاني قرض مدور، وسيتم استخدام 505 ملايين دولار من التسهيلات لإعادة تمويل ديون قائمة كانت الشركة قد حصلت عليها في عام ألفين وأحد عشر.

وجرى ترتيب الصفقة من قبل كل من HSBC وبنك الخليج الأول وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال.

يشار إلى أن الواحة كابيتال حققت أرباحا بقيمة 306.4 مليون درهم خلال العام الماضي، أي بارتفاع بنسبة 43%.