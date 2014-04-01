عمومية "الأهلي التجاري" تقر توزيع 33.3% أسهم منحة

وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابعة للبنك الأهلي التجاري التي عقدت اجتماعها على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار بزيادة بنسبة 33.3%؛ وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك ليحصل كل مساهم على سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وستتم زيادة رأس مال البنك عن طريق رسملة 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة، إضافة إلى الموافقة على طرح 15% من رأس مال البنك في اكتتاب عام.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان إنه سيتم زيادة عدد أسهم البنك المصدرة من 1.5 مليار سهم إلى 2 مليار سهم بقيمة إسمية تصل 10 ريالات للسهم الواحد، مبيناً أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وأن الأرباح النقدية لعام 2013، لن تشمل أسهم المنحة.

ووافقت الجمعية على طرح 15% من رأس مال البنك الأهلي للاكتتاب العام، وذلك بعد الزيادة المقترحة في رأس المال والتي تمثل جزءا من أسهم ملكية صندوق الاستثمارات العامة وتفويض المجلس بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج تلك الأسهم.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح 2013، بواقع 1.90 ريال للسهم الواحد تمثل 19%، عائداً على رأس المال.

يذكر أن البنك الأهلي حقق أرباحاً قياسية في 2013، هي الأعلى في تاريخه وبلغت 7,852 مليون ريال مقابل 6,453 مليون ريال للعام السابق بزيادة نمو نسبته 21.7%.