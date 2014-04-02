أرابتك القابضة تعيّن رئيساً تنفيذيا لدائرة الإنشاءات

أعلنت شركة أرابتك القابضة المتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأربعاء، عن تعيين الدكتور نبيل عيلبوني رئيساً تنفيذياً لأرابتك للإنشاءات.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور عيلبوني بمهمة الإشراف على العمليات الإنشائية لأرابتك حول العالم، وسيكون مسؤولاً بصفة مباشرة أمام رئيس مجلس إدارة أرابتك للإنشاءات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة، السيد حسن إسميك.

وسيتولى الدكتور عيلبوني قيادة تنفيذ المشاريع الحالية وتنفيذ استراتيجية الشركة للنمو، وسينصب تركيزه على إنجاز المشاريع الكبرى التي حازت عليها أرابتك للإنشاءات مؤخراً والإشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية للشركة واستراتيجياتها للتوسع المستقبلي.

وقد تم تعيين الدكتور نبيل في هذا المنصب خلفاً لسامي أسد الذي انتقل لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك مصر للتطوير العقاري، وهي شركة مملوكة بالكامل أنشأتها أرابتك مؤخراُ للاضطلاع بمجموعة متنوعة من المشاريع الكبيرة في مصر، وبالأخص مشروع المليون وحدة سكنية التي ستقوم أرابتك بتطويرها وإنشائها في ثلاثة عشر موقعاً في مختلف محافظات مصر.