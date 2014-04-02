أرامكو تبرم اتفاقاً لإنشاء مركز لـ"واعد" في الظهران

وقّعت أرامكو السعودية وشركة وادي الظهران للتقنية اتفاقية لتخصيص أرض في الوادي لإنشاء المقر الرئيس لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) الذي يعد أحد أهم مبادرات دعم ريادة الأعمال في المملكة.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران، الدكتور خالد السلطان، أن مشاركة أرامكو في الوادي تحقق إضافة نوعية ومكملة إلى مراكز البحوث الموجودة في وادي الظهران للتقنية والتفاعل بين هذه المراكز مع أساتذة وطلاب الجامعة.

من جهته أشار النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو، المهندس عبدالله السعدان، إلى أن إنشاء مقر مركز(واعد) سيدعم جهود المركز الرامية إلى تحويل أفكار الشباب في المشاريع الصغيرة إلى واقع استثماري ناجح.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تعد إضافة نوعية للتعاون القائم بين الجهتين في دعم ريادة الأعمال، الذي تتوجت أولى خطواته الأساسية العام الماضي حين أطلقت أرامكو السعودية حاضنة مميزة للابتكار وريادة الأعمال في موقع ضمن الحرم الجامعي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.