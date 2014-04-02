جنرال موتورز تتجه لوضع زر للتشغيل باللمس في سياراتها

قالت ماري بارا الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز أثناء جلسة استماع في الكونغرس بشأن استدعاء عملاق صناعة السيارات الأميركي لـ 2.6 مليون سيارة بسبب خلل في مفاتيح التشغيل، إن الشركة تدرس وضع زر للتشغيل باللمس في جميع سياراتها.

وأبلغت بارا لجنة بمجلس النواب الأميركي أنها ليس لديها علم بمشاكل في سيارات جنرال موتورز خارج تلك التي تأثرت بمفاتيح التشغيل المعيبة.

وقالت إن السيارات التي جرى استدعاؤها وإصلاحها آمنة. ومن ناحية أخرى قالت شركات صناعة السيارات الأميركية إن مبيعاتها في الولايات المتحدة زادت بنسبة 5.7% في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال مصنعو السيارات إن معدل المبيعات السنوي في الشهر الماضي بلغ 16.4 مليون سيارة.

