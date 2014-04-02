"التأمين العربية" تعوض "الزاهد" بـ201 مليون ريال

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن سداد كامل مبلغ التعويض المقدر بـ201 مليون ريال، مقابل الأضرار التي لحقت بشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة نتيجة حادث انقلاب ناقلة الغاز بالرياض.

وأوضحت شركة التأمين العربية التعاونية في تصريح صحفي اليوم أن سداد هذه المطالبة لن يؤثر جوهرياً على نتائج الشركة المالية لأن تلك الخسائر الناشئة عن ذلك الحادث معاد تأمينها بنسبة 99.51% بحسب الأصول لدى معيدي التأمين.

وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذه المطالبة سيظهر في القوائم المالية بالربع الأول للعام الحالي، مشيرة إلى أنها ستقوم في وقت لاحق بإيضاح المبالغ المترتبة عليها في إعلان نتائجها المالية.