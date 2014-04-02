"ناس" تتطلع لنمو سنوي بـ20% والتحول للربحية في 2014

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس السعودية إن شركته تتطلع لتحقيق نمو لا يقل عن 20 بالمئة سنوياً، وإنها تتوقع التحول للربحية هذا العام بدعم من خطة طموحة للتوسع بعد سبع سنوات من الخسائر.

وقال رجا عازمي خلال مقابلة مع رويترز إن طيران ناس التي تنقل ثلاثة ملايين مسافر سنويا في الوقت الراهن وتستحوذ على نحو 18 بالمئة من سوق الطيران المحلي، تتبنى خطة توسع تشمل إضافة نحو ست وجهات ونقل 20 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020.

وتغطي طيران ناس حاليا 21 وجهة داخل وخارج المملكة، وبحسب موقعها الإلكتروني نقلت الشركة أكثر من 12 مليون مسافر حتى الآن.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة للطيران المدني استخدم أكثر من 64 مليون راكب مطارات المملكة البالغ عددها 28 مطارا بنهاية 2012 بارتفاع 19 بالمئة عن 2011.

لكن لا تزال المملكة تعتمد على الخطوط الجوية السعودية الناقلة الوطنية وطيران ناس الناقلة الخاصة الاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد على قطاع السفر. ومع وجود حد أقصى لأسعار تذاكر الرحلات الداخلية في السعودية تواجه شركات الطيران الخاصة صعوبة في تعزيز هوامش ربحها.

وقال عازمي "حتى الآن لم نحقق أرباحا، لكن نأمل في تحقيق ذلك خلال العام الجاري. يجب أن ننمو سريعا وسريعا جدا للوصول للكتلة الحرجة".

وأضاف "نحتاج للنمو بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة سنويا. ونأمل أن نحقق أرباحا هذا العام. لن تكون كثيرة ولكنها ستكون أرباحا".

يشار إلى أن طيران ناس هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة في المملكة.