"السعودية للشحن" تحصد جائزة الأفضل أداء بمطار بروكسل

حققت شركة الخطوط السعودية للشحن جائزة الناقل الأفضل أداء من بين خطوط الشحن للسنة الثالثة على التوالي انطلاقاً من مطار بروكسل الدولي.

ويأتي هذا التكريم تعزيزاً لتفوق السعودية للشحن في السوق الأوروبية حيث أشارت الإحصائيات الصادرة من مطار بروكسل الدولي تميز عمليات الشركة ودقة المواعيد والأداء وكذلك بيئة العمل والسلامة التشغيلية إلى جانب عدد من المعايير التي اجتازتها السعودية للشحن بنجاح من بينها عدد الرحلات والوجهات وحجم الحمولة المنقولة مقارنة بالعام السابق وعمليات خطوط الشحن الأخرى.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن نبيل خوجة، إن تحقيق الشركة لجائزة مطار بروكسل للمرة الثالثة على التوالي يثبت نجاحنا والتزامنا بمعايير التفوق، مؤكدا استمرار هذا النهج، تحقيقاً لتطلعات عملائنا في أوروبا وغيرها من المناطق والأقاليم الدولية.

وأضاف خوجة: "تقوم الشركة بتشغيل 11 رحلة شحن أسبوعياً من بروكسل إلى وجهات عالمية متنوعة فضلاً عن أن القارة الأوروبية تعد إحدى المناطق الحيوية من حيث عمليات النقل التي تقدمها السعودية للشحن".

من جانبه، أشاد نائب الرئيس للشبكة سعود عرب بما تحقق مؤكداً أن الحصول على الجائزة جاء نتيجة لجهود العاملين في محطة بروكسل وروح العمل الجماعي مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية السوق الأوروبية وحجم العمليات والوجهات التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية.

وتقدم شركة الخطوط السعودية للشحن خدماتها المجدولة على متن 15 طائرة شحن بالإضافة إلى السعات المتاحة على متن طائرات الركاب التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتمتد شبكتها الحالية الى 225 وجهة عالمية كما توفر السعودية للشحن حلولا عملية وفعالة من حيث التكلفة لخدمات استئجار الطائرات والتي تصل لمختلف دول العالم.

يذكر أن مطار بروكسل الدولي يعد أحد أكبر المطارات في أوروبا ، ويتعامل مع 19 مليون راكب وحجم بضائع يصل إلى 430.000 طن سنوياً كما يربط مطار بروكسل العاصمة الأوروبية مع 232 وجهة دولية تخدمها أكثر من 78 شركة طيران مختلفة.