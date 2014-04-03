"داماك" تطرح 650 مليون دولار صكوكاً أولية غير مضمونة

أعلنت شركة "داماك" العقارية للتطوير العقاري المحدودة ـ ومقرها دبي ـ أنها أنجزت بنجاح طرح صكوك أولية حسب قانون "إس" للصكوك غير المضمونة بقيمة 650 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات تستحق في أبريل 2019 بنسبة ربح 97ر4%.

وقالت "داماك" في بيان صحافي صدر عنها، إن هذه الصكوك ستدرج في بورصتي "ناسداك دبي" و"إيرلندا" في التاسع من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" سبق لها أن منحت هذه الصكوك تصنيف "بي بي" الذي يتطابق مع التصنيف المؤسساتي الخاص بالشركة.

وأفادت الشركة بأن سجل الطلبات على الإصدار أقفل على نحو 8ر2 مليار دولار، ما شكّل تجاوزاً لحد الاكتتاب بأكثر من أربعة أمثال.

ونوّهت الشركة بأن الصكوك وضعت مع مجموعة واسعة من المستثمرين في الدين المؤسساتي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ما يؤكد ثقة المستثمرين بملف الائتمان الخاص بـ"داماك".

وأوضحت أنه سيتم استخدام العائدات من الطرح لأغراض مؤسساتية عامة وللحصول على أراضٍ لتقوية وتوسيع مخططات التطوير الخاصة بالشركة.

وأكد حسين سجواني، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داماك، في تصريح صحافي له أن نجاح هذا الطرح سيسمح للشركة بتنويع قاعدة مستثمريها بشكل إضافي وتحسين فاعلية رأس المال بما يتماشى مع ممارساتها الصارمة لإدارة المخاطر.

وأضاف أن هذا الإصدار يمنح للشركة رأس مال كافياً للاستمرار بمسار نموّها على المدى المتوسط بهدف المحافظة على موقعها الريادي في قطاع العقارات المترفة.