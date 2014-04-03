الخطوط السعودية تعزز توطين وظائف الطيران بنسب مرتفعة

تمثل الخطوط الجوية السعودية واحدة من أكثر المؤسسات والشركات التي تنشط في مجال توظيف السعوديين وتأهيل الكفاءات السعودية لتحل مكان الوافدين، فيما ابتكرت الشركة عدداً من البرامج الجاذبة للشباب السعوديين والهادفة للوصول الى "سعودة" كامل الوظائف فيها.

وشاركت الخطوط الجوية السعودية في معرض "يوم المهنة" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن لاستقطاب الشباب السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية والذين أوشكوا على التخرج والعودة إلى المملكة.

وقال مساعد المدير العام التنفيذي في الخطوط السعودية الدكتور عمر بن عبد الله جفري إن نسبة السعوديين في وظيفة "مساعد طيار" بلغت 97%، بينما تبلغ نسبة السعوديين من بين الطيارين 87%، مؤكداً في مقابلة خاصة مع "العربية نت" أن الشركة تهدف الى رفع هذه النسبة الى 100% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشف جفري عن العديد من البرامج التي تهدف لاستقطاب السعوديين وتوظيفهم في الشركة، بما في ذلك برنامج "التوظيف النسوي" وهو يهدف لاستقطاب النساء السعوديات من أجل توظيفهن في قطاعي تقنية المعلومات والمالية، وهو البرنامج الذي تمكن من استقطاب أكثر من 100 خريجة سعودية خلال العام الماضي، بحسب ما يؤكد جفري.

كما كشف جفري عن سر نجاح الخطوط السعودية في عملية "السعودة"، حيث قال إن لدى الشركة برنامج ابتعاث خاص، حيث تتبنى الشركة نحو 60 سعودياً سنوياً وتقوم بابتعاثهم إلى الولايات المتحدة للحصول على التدريبات اللازمة، ومن ثم الحصول على رخصة قيادة الطائرات، ومن ثم يعودون الى المملكة لاستلام وظائفهم لدى الخطوط السعودية.

ورغم أن جفري تحدث لــ"العربية نت" في لندن خلال معرض "يوم المهنة" الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية من أجل الترويج لطلبتها الدارسين في بريطانيا، إلا أن جفري يؤكد بأن الخطوط السعودية لا تكتفي باستقطاب السعوديين من خلال هذه المناسبات، وإنما تفتح باب تقديم الطلبات ومن ثم التوظيف على مدار العام من خلال موقعها الإلكتروني، مشيراً الى أنها تتلقى بالفعل أعداداً كبيرة من الطلبات التي يتم التعامل معها فوراً وعلى مدار العام.

ويوجد لدى الخطوط السعودية خمسة برامج توظيف مختلفة ترمي لاستقطاب السعوديين من مختلف التخصصات ومختلف المجالات، ابتداء من المجالات الإدارية والمكتبية والمبيعات، ووصولاً الى المهن المتعلقة بالطائرات وقيادتها وصيانتها.

كما تعتبر الخطوط السعودية من أكثر المؤسسات والشركات نشاطاً على مستوى المملكة في مجال توظيف النساء في الوقت الذي يتزايد فيه دخول المرأة السعودية الى سوق العمل تدريجياً.