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ارتفاع "أكبر من المتوقع" للطلبيات الصناعية بألمانيا

المصدر: برلين ـ رويترز
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أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة، أن الطلب المحلي على السلع الرأسمالية والوسيطة أدى إلى زيادة أكبر من المتوقع نسبتها 0.6 بالمئة في الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير/شباط بعد زيادة عدلت بالخفض في يناير نسبتها 0.1 بالمئة.

وجاءت رابع زيادة شهرية على التوالي في الطلبيات مقارنة مع توقعات في مسح أجرته "رويترز" شمل 32 محللا بزيادة 0.1 بالمئة في المتوسط.

وكانت البيانات الأولية لشهر يناير/كانون الثاني أشارت إلى نمو نسبته 1.2 بالمئة على أساس معدل ليناسب التغيرات الموسمية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان: "تشير البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي سيواصل التعافي في الشهور القادمة، وقوة الدفع في الطلب المحلي تتزايد في الربع الأول".

وارتفع الطلب المحلي على السلع الصناعية 1.2 بالمئة في حين ارتفعت العقود من الخارج 0.2 بالمئة.

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