مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا تقفز لأعلى مستوى

قفزت تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة في مارس إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات مع تحسن طلب المستهلكين على السلع المرتفعة القيمة بدعم من مستويات قياسية منخفضة لأسعار الفائدة.

وقال اتحاد مصنعي وتجار السيارات الجمعة إن تسجيلات السيارات الجديدة صعدت 17.7 الشهر الماضي عن مستواها قبل عام لتصل الى 464824 وحدة وهو أعلى مستوى في شهر واحد منذ مارس 2004.

وفي العادة، فإن مبيعات السيارات في المملكة المتحدة تكون قوية في مارس لأن اللوحات المعدنية للتسجيلات الجديدة تصدر كل 6 أشهر في مارس وسبتمبر. لكن القفزة في الشهر الماضي تعني أن مبيعات السيارات فاقت حتى المتوسط الذي سجلته قبل الركود.

