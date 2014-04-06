المراعي تحقق 273 مليون ريال أرباحا صافية للربع الأول

أعلنت شركة المراعي النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الأول (ثلاثة أشهر) من العام الحالي، بقيمة 273.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من عام 2013 بنسبة 7.2% يرجع إلى وجود أثر إيجابي بمبلغ 20.9 مليون ريال ناتج من إعادة قياس الحصص المملوكة في الشركة الدولية لأغذية الأطفال المحدودة بعد الاستحواذ على كامل حصص ملكيتها.

وأشارت الشركة إلى نمو المبيعات في كافة قطاعات التشغيل، مما أدى إلى رفع ربحيتها فيما عدا قطاع الدواجن.

من ناحية أخرى تحدثت الشركة عن ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة استمرار سياسات الاستثمار والتوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات والانتشار الجغرافي.

كما أشارت إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك نتيجة دخول بعض الاستثمارات الرأسمالية مراحل الإنتاج والتشغيل.