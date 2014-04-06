المتقدمة: تدني المخزون أثر على مبيعات وأرباح الشركة

قال رئيس مجلس ادارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفه الملحم، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن مخزون الشركة في الربع الرابع كان متدنياً ولا يفي بمتطلبات العملاء، ما أثر على المبيعات.

وحققت شركة المتقدمة للبتروكيماويات ارتفاعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 16%، إلى 137 مليون ريال، لتأتي أقل من توقعات المحللين البالغة 151 مليون ريال.

وأضاف الملحم أن الشركة لجأت إلى تدعيم مخزونها للوفاء باحتياجات العملاء، وكان قرار ر رفع المخزون الذي ضغط على المبيعات.

وأوضح أن مبيعات الشركة تأثرت بعطلة رأس السنة في الصين والتي تستحوذ على نحو 26%، من مبيعات الشركة.

وقد أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار المنتج وانخفاض في أسعار اللقيم.

وبالمقارنة مع الربع الذي سبق فقد تراجعت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات بنحو 15%، وذلك بسبب انخفاض كمية المبيعات بحسب الشركة.