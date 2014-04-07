المراعي تعتزم استيراد كافة الأعلاف من خارج السعودية

أعلنت شركة المراعي بالسعودية تكليف الإدارة التنفيذية فيها بوضع خطة عمل لاستيراد كافة احتياجات الشركة من الأعلاف من خارج المملكة.

وبحسب بيان من شركة المراعي، تشمل الأعلاف بشكل أساسي الأعلاف الخضراء المستخدمة في تغذية الأبقار. وتسعى الشركة للحصول على هذه الأعلاف من خلال شركاتها التابعة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين أو من خلال موردين من خارج المملكة، وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة في الشركة.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام الشركة بتطوير نموذج عمل مستدام يهدف للمشاركة في حماية الموارد الطبيعية في المملكة، كما يعد امتداداً لما سبق الإعلان عنه بخصوص التزام المراعي باستيراد احتياجاتها من الأعلاف المستخدمة في إنتاج الألبان التي يتم تصديرها للخارج والذي تم تحقيقه بنسبة 100% مُنذ العام 2011.

ويأتي قرار اليوم ليشمل استيراد كافة احتياجات الشركة من الأعلاف المستخدمة لإنتاج الألبان المصدرة للخارج أو تلك الموجهة للسوق المحلية.