"أسمنت ينبع" تخسر 205 ملايين ريال بالربع الأول

سجلت شركة أسمنت ينبع تراجعاً في صافي الأرباح للربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 205 ملايين ريال، بنسبة انخفاض بلغت 17% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 28.13% عن الربع السابق.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي ربح تشغيلي في الربع الأول بلغ 213 مليون ريال بتراجع بنسبة 16.47% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 171% مقارنة بالربع السابق لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.3 ريال مقابل 1.57 ريال.

وعزت الشركة سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة الكلنكر المستورد.