أرباح "سامسونغ" تتراجع إلى 7.9 مليار دولار في 3 أشهر

أظهرت التقديرات الأولية لأرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية التشغيلية في الربع الأول من عام 2014 تراجعا بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقدرت الشركة في تقرير دوري صدر اليوم أن تصل أرباحها التشغيلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 8.4 تريليون وون (7.9 مليار دولار) مقابل 8.78 تريليون وون في نفس الفترة من عام 2013، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتوقعت الشركة أن تزيد المبيعات بنسبة 0.25% إلى 53 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس.

ومن المقرر أن تكشف سامسونغ، أكبر منتج في العالم لرقائق الذاكرة وأجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة، عن تفاصيل أرباحها، بما في ذلك صافي الأرباح، في وقت لاحق من الشهر الجاري.