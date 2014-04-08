"أو.ام.في" النمساوية: توقفنا عن إنتاج النفط في ليبيا

قال جيرهارد رويس الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة النمساوية "أو.ام.في" اليوم الثلاثاء، إن المجموعة لا تنتج الغاز ولا النفط في ليبيا في الوقت الحالي.

وقال على هامش مناسبة للشركة: "لا يوجد إنتاج".

وفي فبراير قالت "أو.ام.في" إن إنتاجها يوازي نحو 70% مما كان عليه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي.

ونزلت أرباح التشغيل للمجموعة في الربع الرابع إلى أقل من النصف نتيجة التوقف شبه الكامل للإنتاج والمبيعات بسبب الاحتجاجات في حقول النفط وغلق مرافئ التصدير.

وكان الإنتاج الليبي يشكل نحو 10% من إنتاج "أو.ام.في" قبل الانتفاضة.