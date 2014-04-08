اليمن يصدّر أسماكاً بقيمة 300 مليون دولار

كشف تقرير حكومي في صنعاء عن ارتفاع عائدات صادرات اليمن السمكية لتبلغ 300 مليون دولار في العام المنصرم 2013 وهو رقم أعلى من كل السنوات السابقة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية فإن كمية صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية خلال العام الماضي 2013 قد بلغت 109 آلاف طن وبقيمة 299 مليون و874 ألف دولار أميركي. وأشار التقرير إلى أن تلك الكميات من الأسماك تم تصديرها إلى 45 دولة عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية.

ويوفر القطاع السمكي أكثر من 70 ألف فرصة عمل في مجال الصيد و30 ألفا في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي كالنقل والخدمات العامة.

وفي غضون ذلك حذر الخبير الاقتصادي اليمني المتخصص في الشؤون البحرية الدكتور أحمد سعيد شماخ من مخاطر محدقة تتهدد القطاع السمكي والأحياء البحرية اليمنية.

وتابع شماخ لـ"العربية نت" قائلا: هناك سفن اصطياد أجنبية تصول وتجول في المياه الدولية وتنتهك المياه الإقليمية اليمنية من أبرزها سفن يابانية وصينية إضافة إلى سفن تعود إلى بلدان عربية، وهناك شركات اصطياد مرخص لها وأخرى غير مرخص لها بعضها زوارق ولنشات تملكها قيادات عسكرية ومسؤولين يمنيين، وبالتالي هناك مخالفات محلية وأجنبية يشارك فيها الطرفان وهناك تواطؤ وفساد وإتاوات لبعض القائمين على الرقابة على البحر مثل الشرطة البحرية وخفر السواحل اليمني وغيرها من الجهات المعنية.

ودعا الخبير شماخ الحكومة اليمنية إلى تكثيف جهودها في محاسبة المتورطين وتأمين المياه البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية من خلال إنشاء مراكز ومحطات مراقبة بعد كل 50 كيلو مترا من الشريط الساحلي وتأهيل الشرطة البحرية وخفر السواحل والمراقبين التابعين لوزارة الثروة السمكية وتزويدهم بالمعدات اللازمة وتكثيف دوريات الزوارق البحرية وتوفير طائرات مروحية كافية ورادارات لمراقبة السواحل على مدار الساعة.

