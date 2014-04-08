"أسواق المزرعة" تحقق أرباحاً بـ27.6 مليون في 3 أشهر

حققت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" صافي ربح بلغ 27.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بنمو بنسبة 11.44% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 2.61% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت 26.9 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي ربح في الربع الأول من العام الحالي 2014م بلغ 93.2 مليون ريال، بنمو بنسبة 7.16% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 6.09% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.11 ريال مقابل 0.99 ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع المبيعات والزيادة في مساهمة قطاعات الكماليات والأدوات المنزلية والمدن الترفيهية في الأرباح، إضافة إلى كفاءة الإدارة في الحصول على أسعار شراء أفضل من الموردين وحسن إدارة الموارد.