"الفطيم العقارية" تضخ 19 مليار جنيه استثمارات بمصر

تستعد مجموعة الفطيم العقارية للبدء في أعمال المرحلة الثانية من مشروع كايرو فستيفال سيتى، وذلك بعد الحصول على تمويل من البنك التجاري الدولي بقيمة 532 مليون جنيه مصري، ويقام مشروع كايرو فستيفال سيتي على مساحة تبلغ 700 فدان، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي أقيمت على مساحة 185 فدانا بتكلفة 7 مليارات جنيه.

أضاف د.محمد المكاوي في بيان أن مشروع كايرو فستيفال سيتي يقدم نموذجا متميزا للمجتمعات العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات وأدى إلى طفرة نوعية في القطاع العقاري، مما يساهم في تنشيط ودفع هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مباشر، ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري ككل، حيث يوفر المشروع بجميع مراحله أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر".

وأوضح "أن مجموعة الفطيم انتهت من إنشاء المرحلة الأولى للمشروع والتي تقام على مساحة 185 فدانا بتكلفة 7 مليارات جنية مصري، وتضم مجتمعاً متكاملا ذو بنية تحتية متطورة، به مركز تجاري ضخم ومنطقة فيلات ومكاتب إدارية راقية مزودة بأحدث التقنيات، جميعها محاطة بمساحات خضراء خلابة تقدم مفهوماً جديداً للحياة الراقية". ومن المنتظر أن تصل استثمارات المشروع بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري بحلول عام 2019.

وتطرح مجموعة الفطيم من خلال جناحها بالمعرض نماذج جديدة للفيلات السكنية "أوريانا"، وكذلك عددا من المكاتب الإدارية " ذي بوديوم" والتي تقع في منطقة المكاتب الإدارية "بيزنس ديستركت" والمزودة بأحدث وسائل التقنية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة للمشروع.

ويضم مشروع كايرو فستيفال سيتي أحد أكبر المراكز التجارية في مصر على مساحة 80 فدانًا، يشمل 300 محل تجاري، و95 مطعمًا، ومسرحا مكشوفا، ونافورة راقصة ومجمع سينما ومنطقة ملاهي للأطفال، وأول مدينة للتعليم الترفيهي في مصر وإفريقيا، كما يضم عددا كبيرا من ساحات الانتظار التي تتسع لنحو أكثر من 6500 سيارة.