"الراجحي" تبدأ تصميم برج لتنفيذه على طريق الملك فهد

تعاقدت شركة نايف الراجحي الاستثمارية مع شركة نيكين سكاي اليابانية للاستشارات والتصاميم الهندسية لإعداد التصاميم، والمخططات الهندسية، لإنشاء برج متعدد الاستخدامات والأغراض، تقوم الشركة بتنفيذه على طريق الملك فهد ليكون تحفة معمارية وهندسية تميز مدينة الرياض عن غيرها من العواصم العالمية.

وقال نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة نايف الراجحي الاستثمارية، إن اختيار شركة "نيكين سكاي اليابانية" جاء بناء على سمعتها العالمية، بالإضافة إلى رغبتنا بتقديم تصميمات جديدة، ومتفردة، وعصرية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في المفهوم المعماري، في الوقت الذي تسعى فيه "شركة نايف الراجحي الاستثمارية" إلى ترسيخ مكانتها لتصبح واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة، عبر العديد من التوسعات الاستراتيجية من خلال إطلاق مشاريع مختلفة في المملكة ودول الخليج.

وأكد أن البرج المزمع تنفيذه سيكون علامة معمارية، وتحفة هندسية مميزة في مدينة الرياض، مشدداً على أن الشركة تهدف إلى تطوير مرافق تساند جهود التنمية السياحية والاقتصادية في المملكة، وتحمل بصمة تصميمية مميزة تعكس سمات البيئة المحلية.

وأوضح أن شركة الراجحي لديها الثقة الكاملة بما تمتلكه من إمكانيات، وقدرات في مجال التطوير العقاري، وبالتعاون مع أكبر الشركات العالمية.