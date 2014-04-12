المراعي تدشن مشروعاً لإنتاج 200 مليون طائر بالسعودية

رعى الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير حائل، حفل تدشين المشروع التنموي لشركة المراعي في مدينة حائل.

وقال الأمير سعود إن "ما شهدناه اليوم هو بلا شك عمل رائد من جميع النواحي التقنية والحجم، لاسيما إذا علمنا أن هناك 200 مليون طائر ستنتج في هذا المشروع".

وأضاف أننا ندرك حجم ما صرف على هذا المشروع، فما يميز شركة المراعي أن هناك وعيا وتخطيطا ورؤى صائبة، كما أن هناك وطنية تأخذ بالحسبان مصالح الوطن، ومن أهمها الموارد المائية.

وعبر عن شكره لشركة المراعي على مبادراتها في جميع النواحي البيئية والأمن الغذائي والأمن المائي.

بعدها شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن المشروع المسمى مصنع دواجن اليوم.