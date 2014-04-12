"طيران الاتحاد" تقترب من شراء حصة 49% من أليطاليا

قال مصدر مطلع إن احتمال شراء شركة الاتحاد للطيران حصة نسبتها 49% في أليطاليا زاد كثيرا بعد اجتماع بين رئيس الشركة الإماراتية ورئيس الوزراء الإيطالي وقد يتم تجاوز الخلافات المتعلقة بخفض الوظائف.

وتحاشت أليطاليا الإفلاس بحصولها على حزمة إنقاذ دبرتها الحكومة بقيمة 500 مليون يورو، ما يعادل 694 مليون دولار، العام الماضي لكنها بحاجة عاجلة إلى شريك يملك سيولة كبيرة لإعادة هيكلة شبكة رحلاتها وإلا اضطرت لوقفها.

وتفحص الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي دفاتر أليطاليا منذ بداية العام لضخ استثمار محتمل فيها.

لكن التسريح المحتمل لعدد كبير من موظفي الشركة الإيطالية المتعثرة وديونها التي لا تقل عن 800 مليون يورو شكلت عقبات كبيرة في المحادثات.

وقال المصدر المطلع على المحادثات بين الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران جيمس هوغان ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مساء أول من أمس في مكتب رئيس الوزراء إن الناقلة الإماراتية تدرس استثمار ما يصل إلى 500 مليون يورو في أليطاليا وتقترب من تقديم عرض.

وذكر المصدر أن من المقرر تخصيص 350 مليون يورو، ما يعادل 1.75 مليار درهم من الاستثمار لشراء حصة نسبتها 49% في شركة الطيران الإيطالية.

وأشار إلى أن من بين الشروط التي طرحتها الشركة الإماراتية تسريح ألفين من بين 14 ألف موظف في أليطاليا.