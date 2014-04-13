نمو أرباح "الكيميائية السعودية" لـ90.95 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح "الكيميائية السعودية" إلى 90.95 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 3.01% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبنمو 21.67% مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" أنها حققت إجمالي ربح تشغيلي في الربع الأول بلغ 102 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 29.07%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 27.20% مقارنة بالربع السابق لتصل بذلك ربحية السهم إلى 1.44 ريال مقابل 1.40 ريال.

وعزت الشركة سبب الارتفاعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات بنسبة 14% تقريبا، إضافة إلى انخفاض نمو مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية مقارنة مع نسبة نمو المبيعات.