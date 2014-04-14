أرامكو السعودية تبدأ صيانة مصفاة الرياض منتصف أبريل

أعلنت أرامكو السعودية أن مصفاة الرياض ستخضع للصيانة الدورية المجدولة مسبقاً وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء ولمدة 45 يوما.

وأوضحت الشركة أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة أداء مصافيها وجودة منتجاتها ، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة وبشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.

وأكدت أرامكو السعودية أن جميع المنتجات البترولية التي تنتجها مصفاة الرياض ستقوم الشركة بتوفيرها وبنفس الكميات من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي الشركة الأخرى ، وزيادة إمدادات المنطقة الوسطى عن طريق ضخ مزيد من الكميات في خطوط الأنابيب المغذية للمنطقة.

وقد نسقت الشركة مسبقاً مع جميع عملائها الذين يحصلون على المنتجات البترولية من مصفاة الرياض وأبلغتهم بموعد الصيانة قبل وقتها وبفترة كافية، كما تم التنسيق المسبق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لسحب ما تحتاجه من كميات غاز البترول المسال المتفق عليها معها من محطة توزيع المنتجات البترولية بالقطيف خلال فترة توقف مصفاة الرياض.

وأكدت أرامكو السعودية أنه لن يكون هناك نقص في مرافق التوزيع المحددة للعملاء خلال فترة توقف مصفاة الرياض، وأن الشركة مسؤولة وقادرة بشكل مستمر على توفير المنتجات البترولية بنفس معدلات الإمدادات في جميع مناطق المملكة لعملائها الذين تربطها بهم اتفاقيات بيع منتجات بترولية، وذلك لضمان عدم حدوث أي تأثير في الإمدادات أياً كان على السوق المحلية من أي منتج.

يُذكر أن المنتجات البترولية التي توفرها مصفاة الرياض، التي سيتم تعويضها من المصافي الأخرى بنفس الكميات للعملاء هي الديزل والبنزين بنوعيه 91 و95 والكيروسين، وغاز البترول المسال، والأسفلت.