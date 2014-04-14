المراعي تعتزم استثمار 5 مليارات ريال بأكبر مشاريعها

دشنت شركة المراعي السعودية أكبر مشاريعها للدواجن في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 200 مليون طير سنوياً، وقالت إنها ستستثمر 5 مليارات ريال في المشروع.

ويعتبر مشروع المراعي الأكبر في الشرق الأوسط، وواحداً من أكبر المصانع عالمياً، حيث يقع على مساحة تبلغ 415 مليون متر مربع، ويُعد إضافة نوعية لقطاع الدواجن في السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير سلطان بن محمد: "يعمل في هذا الكيان من المواطنين أكثر من 1200 موظف، وقد عززنا من قدراتنا في الاستقطاب والتطوير لمواردنا البشرية عن طريق إنشاء المعهد التقني للألبان والأغذية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

وكشفت "المراعي" أنها استثمرت ما يزيد على 200 مليون ريال في معالجة مخلّفات عملية التصنيع، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على بيئة عمل مثالية، كما أعلنت أن المشروع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية الدكتور محمد الجاسر: "إن سياسات الدولة الموجهة نحو وتنمية الزراعة تذخر بشتى أنواع الحوافز لتطوير الإنتاج والتصنيع والتسويق وتوفير ما يرتبط بذلك من خدمات عامة ومنها تطوير البنية التحتية لتعظيم العائد على الموارد الطبيعية الشحيحة من جهة ولترشيد استخدامها والمحافظة عليها من جهة أخرى".

يُشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن في السعودية بلغت 47%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء من كميات البيض 112%، ويبلغ عدد المشاريع الغذائية بمنطقة حائل 45 مشروعاً.