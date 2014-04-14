سابك توزع 3 ريالات للسهم أرباحاً نقدية للنصف الثاني

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" توزيع 9 مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2013، بواقع 3 ريالات للسهم الواحد تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية عن مبينة أن أحقية النصف الثاني من الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، فيما سيكون صرف الأرباح في 23 / 4 / 2014 ، ليكون مجموع الأرباح المقترح توزيعها عن العام 2013 ما قيمته 15 مليار ريال بواقع 5 ريالات للسهم الواحد، تمثل 50% من القيمة الأسمية للسهم الواحد.

كما وافقت الجمعية على صرف 1.8 مليار ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام الماضي، إلى جانب الموافقة على إضافة ما تبقى من صافي الأرباح إلى الاحتياطي العام.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة سابك سبق وأقر توزيع 6 مليارات ريال بواقع ريالين للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2013، تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد .