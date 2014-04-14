"دريك آند سكل الكويت" تفوز بعقود بـ128 مليون درهم

فازت شركة دريك آند سكل الكويت بعقد أعمال هندسية بقيمة 68 مليون درهم، لتنفيذ مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في مدينة الكويت، كما فازت أيضاً بعقدين بقيمة ستين مليون درهم، لتنفيذ أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع رعاية صحية في الشويخ ومشروعي تطوير تجاري في القبلة.

وبحسب بيان صحافي يوم أمس الأحد، ستقوم "دريك آند سكل الكويت" بتوفير خدمات توريد وتركيب واختبار وتشغيل أعمال الهندسة الصحية ومكافحة الحرائق. وعقب استكماله في شهر أكتوبر 2015، سيمثل "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، الواقع بالقرب من قصر السلام في قلب مدينة الكويت، أحد أبرز المعالم العمرانية، التي تعكس تطوّر المشهد الثقافي المحلي وغنى الإرث الحضاري والتراثي في الكويت، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

ومن المقرر تجهيز المركز بأحدث التقنيات المتقدمة وأرقى المرافق عالية المستوى اللازمة لتنظيم مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية.

وستقوم "دريك آند سكل الكويت" أيضاً بتنفيذ أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروعي تطوير تجاري في منطقة القبلة في الكويت. ويتمحور نطاق العقد على أعمال التجديد والصيانة واستبدال المبرّدات واللوحة الكهربائية الرئيسية واللوحات الفرعية.

والمشروعان قيد التنفيذ حالياً على أن يتم استكمالهما بحلول شهر يونيو 2015. وستعمل الشركة أيضاً على تنفيذ عقد أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية لمرفق صحي في منطقة الشويخ، حيث ستتولى مسؤولية تركيب "أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف" وأعمال الهندسة الصحية ومكافحة الحرائق. ووصلت أعمال إنشاء مرفق الرعاية الصحية إلى مرحلة متقدمة ليتم استكماله في الموعد المحدد في شهر مارس 2015.

وقال محمود صبري، مدير عام "دريك آند سكل الكويت"، "تحظى العقود الجديدة بأهمية استراتيجية بالنسبة لنا باعتبارها دفعة قوية باتجاه تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة ضمن السوق الكويتية.

وأضاف "تواصل الكويت الحفاظ على مكانتها كأحد أسواق النمو الرئيسية، التي تسهم في تعزيز إيرادات "دريك آند سكل إنترناشيونال"، التي تعتبر اليوم شركة إقليمية رائدة في مجال خدمات التصميم المتكاملة وحلول الهندسة والبناء والإنشاء والمقاولات العامة وأعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية والمياه والطاقة والسكك الحديدية والنفط والغاز.