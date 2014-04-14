555 مليون ريال أرباح ينبع للبتروكيمياويات بتراجع 16%

حققت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات صافي أرباح بلغ 555.7 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 16.7%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 25.72% مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي ربح تشغيلي في الربع الأول بلغ 645.4 مليون ريال، بانخفاض نسبته 13.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 20.64% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.99 ريال مقابل 1.19 ريال.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاضات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات وارتفاع كلفة المبيعات نتيجة زيادة الكميات المباعة وتكلفة الصيانة الدورية.