السعودية للكهرباء تصرف 70 هللة للسهم

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الخامسة التي عقدت، مساء أمس الثلاثاء، بعد اكتمال النصاب القانوني، تم خلالها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي نفسه، إضافة إلى الموافقة على القوائم المالية للشركة وصرف أرباح للمساهمين بواقع 0.70 ريال للمساهمين.

كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية لعام 2013، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هللة للسهم الواحـد تعادل 7% من رأس المال للمساهمين ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، فيما ستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

وتضمن الاجتماع كذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 والموافقة على تعيين شركة "إرنست ويونغ" وشركاها مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الشركة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014، والبيانات المالية ربع السنوية، بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2015.

ومن بين ما تمت الموافقة عليه الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم، والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالحميد بن أحمد العمير عضواً في مجلس الإدارة اعتبارا من 06/10/2013 حتى 31/12/2014 خلفاً للمهندس زياد بن محمد الشيحة، وتعديل مواد من النظام الأساسي وهي المادة الرابعة عشرة، والفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة، وإضافة فقرة جديدة يكون ترتيبها (ج) إلى المادة السادسة عشرة، والمادة الثانية والعشرين، والمادة الثانية والثلاثين، والمادة الرابعة والأربعين، وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي.