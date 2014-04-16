"زين" السعودية تقلص خسائرها الربعية لـ318 مليون ريال

تقلصت خسائر شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 20%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 318 مليون ريال.

كما انخفضت الخسائر بنسبة 31%، مقارنة مع الربع السابق.

وقد جاء أداء "زين" أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض الخسائر إلى 392 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع خسائرها إلى ارتفاع أرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء أو EBITDA إلى 300 مليون ريال، بزيادة نسبتها 45%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة تحسّن هوامش الربحية.