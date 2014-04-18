إنتاج البنزين الأميركي يقفز لأعلى مستوى بمارس

سجل إنتاج الولايات المتحدة من البنزين والمشتقات مستوى قياسياً مرتفعاً في مارس كما قفزت الصادرات مقارنة مع مستوياتها قبل عام.

وقال تقرير لمعهد البترول الأميركي إن إنتاج البنزين زاد بنسبة 4.7% على أساس سنوي ليصل الى 9.3 مليون برميل يوميا في حين قفز إنتاج المشتقات 11.9% إلى 4.8 مليون برميل يوميا.

وزادت الإمدادات المحلية -وهي مقياس للطلب- 2.3 % للبنزين الى 8.8 مليون برميل يوميا و2.4% للمشتقات لتصل إلى 3.9 مليون برميل يوميا.

وتراجعت صادرات المنتجات المكررة 1% عن مستويات فبراير الى حوالي 4 ملايين برميل يوميا لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 28.3% عن مستوياتها قبل عام مع استفادة مصافي التكرير من أسعار رخيصة للنفط الخاص المحلي وطلب عالمي قوي.

ووفقا لمعهد البترول فإن إجمالي واردات المنتجات البترولية في مارس زاد 0.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل الى 9.5 مليون برميل يوميا في حين ارتفعت واردات النفط الخام 2.7% الى 7.7 مليون برميل يوميا.

ومع هذا فإن هذين هما ثاني أدنى المستويات في 18 عاما.

وتراجعت واردات المنتجات المكررة 8.3 % الى 1.8 مليون برميل يوميا مدفوعة بهبوط نسبته 22.6 % في واردات البنزين الى 430 ألف برميل يوميا.