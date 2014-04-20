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أرباح الطيار للسفر للربع الأول ترتفع 28%

المصدر: الرياض – واس
مجموعة الطيار للسفر سجلت أرباحاً فصلية بلغت 280 مليون ريال
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ارتفع إجمالي الربح الذي حققته مجموعة الطيار للسفر في الربع الأول من العام الحالي إلى 280 مليون ريال، بنسبة 28.44%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وبنسبة 33.97% مقارنة بالربع السابق.

وأعلنت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أن صافي الربح التشغيلي المحقق خلال الفترة بلغ 266 مليون ريال، بنمو بنسبة 16.16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 24.3 مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الفترة 2.33 ريال، مقابل 1.82 ريال.

وفسرت الشركة أسباب تحقيق هذه النتائج إلى نمو المبيعات ما بين 12 إلى 15%، وارتفاع الأرباح الرأسمالية من بيع ممتلكات ومعدات بقيمة 27 مليون ريال.

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