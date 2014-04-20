الموافقة على تحول شركتين سعوديتين إلى مساهمة مقفلة

وافق وزير التجارة والصناعـة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على تحول الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات (كابلات الرياض) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمـال قدره 75 مليون ريـال سعودي، مقسمة إلى 7.5 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسميـة للسهم 10 ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

كما وافق الوزير على تحـول الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمـال قدره 100 مليون ريـال مقسمة إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم 10 ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركتين في "صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية من النحاس والألمنيوم المعزولة وغير المعزولة".

وسوف تكون مدة الشركتين 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.

ويتولى إدارة كل شركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

وتأتي موافقة الوزارة على تحول الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.