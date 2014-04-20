انخفاض أرباح "سابك" الفصلية 1.8% إلى 6.4 مليار ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 1.83%، خلال الربع الأول من 2014، حيث حققت 6.44 مليار ريال، مقابل 6.56 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما نمت بنسبة 6.16%، عن الربع السابق.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية "تداول"، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الأول يعود إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية رغم زيادة الكميات المنتجة والمباعة.

وبلغ إجمالي ربح سابك خلال الربع الأول 14.13 مليار ريال، مقابل 14.02 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 0.78%، وبنسبة نمو بلغت 13.82%، عن الربع السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بحسب بيان الشركة إلى ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وانخفاض المصاريف البيعية والإدارية بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الأول بنسبة 1.63%، محققة 10.87 مليار ريال، مقابل 11.05 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2013.

وفي مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن النتائج، أشار الرئيس التنفيذي لسابك محمد الماضي أن شركته تجد التوسع في السعودية أمرا صعبا بسبب النقص في إمدادات الغاز الطبيعي بحسب قوله.

ورغم ذلك أكد الماضي أن مشاريع الشركة التوسعية لا تزال قائمة ومن بينها مصنع للمطاط الصناعي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال ثلاثة أعوام.

وتحدث الرئيس التنفيذي لسابك عن وجود عدد من المشاريع الضخمة التي تدرسها الشركة في السعودية والصين وأميركا الشمالية.

وتتضمن هذه المشاريع استثمارات في الغاز والنفط الصخريين في أميركا الشمالية إلا أن "الماضي" أكد أن كل هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة.